Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Пакистане: 11 погибших
В провинции Пенджаб в Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщает Geo TV в четверг, 11 июля.
Трагедия произошла около 4 часов утра. Пассажирский поезд Akbar Express, следовавший по маршруту Кветта-Лахор, врезался в грузовой локомотив, который стоял на железнодорожной станции Валхар в городе Рахим-Яр-Хан.
Спасатели отмечают, что на подъезде к станции состав начал идти не по своему пути. После столкновения первые три-четыре вагона поезда сошли с рельсов, а его локомотив был полностью разрушен.
Свидетель аварии сообщил, что во время трагедия большинство пассажиров спали, так как было раннее утро. По данным полиции, погибли 11 человек и еще 67 госпитализированы, в больницах объявлено чрезвычайное положение.
На месте аварии работают спасатели и правоохранители. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться.
Напомним, что ранее в Азербайджане микроавтобус попал в ДТП, в результате которого погибли восемь человек.
Также на трассе Киев-Одесса три человека погибли при столкновении зерновозов.
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