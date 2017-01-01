Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Пакистане: 11 погибших

В результате столкновения поездов 11 человек погибли, еще 67 получили ранения. Власти опасаются увеличения количества жертв.

Люди погибли из-за столкновения поездов в Пакистане Geo News

В провинции Пенджаб в Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщает Geo TV в четверг, 11 июля.

Трагедия произошла около 4 часов утра. Пассажирский поезд Akbar Express, следовавший по маршруту Кветта-Лахор, врезался в грузовой локомотив, который стоял на железнодорожной станции Валхар в городе Рахим-Яр-Хан.

Спасатели отмечают, что на подъезде к станции состав начал идти не по своему пути. После столкновения первые три-четыре вагона поезда сошли с рельсов, а его локомотив был полностью разрушен.

Свидетель аварии сообщил, что во время трагедия большинство пассажиров спали, так как было раннее утро. По данным полиции, погибли 11 человек и еще 67 госпитализированы, в больницах объявлено чрезвычайное положение.

На месте аварии работают спасатели и правоохранители. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться.

Напомним, что ранее в Азербайджане микроавтобус попал в ДТП, в результате которого погибли восемь человек.

Также на трассе Киев-Одесса три человека погибли при столкновении зерновозов.

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