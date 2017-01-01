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У пакистанского побережья исчез остров

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Участок суши появился после извержения вулкана шесть лет назад. Но на данный момент он снова погрузился под воду.
Остров Залзала ушел под воду
Остров Залзала ушел под воду
aa.com.tr

Остров Залзала в Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадар больше не просматривается со спутников. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Анадолу.

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"Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставила фотографии со спутника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.

Бывший директор NIO Асиф Инам указал на короткую жизнь такого типа островов.

"История грязевых островов у этих берегов уходит в далекое прошлое. Так, в результате землетрясения в Макрана в 1945 году образовалось четыре подобные острова. Грязевой остров Залзала имеет такую же структуру", - цитирует агентство ученого.

Он также напомним, что в 1999-2013 годах в том же регионе образовалось еще три острова.

Ранее сообщалось, что у берегов Дании за три года образовались 11 новых островов

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Теги: Пакистан, острова, остров, вулкан, побережье
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Источник: korrespondent.net

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