У пакистанского побережья исчез остров

Участок суши появился после извержения вулкана шесть лет назад. Но на данный момент он снова погрузился под воду.

Остров Залзала в Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадар больше не просматривается со спутников. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Анадолу.

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"Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставила фотографии со спутника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.

Бывший директор NIO Асиф Инам указал на короткую жизнь такого типа островов.

"История грязевых островов у этих берегов уходит в далекое прошлое. Так, в результате землетрясения в Макрана в 1945 году образовалось четыре подобные острова. Грязевой остров Залзала имеет такую же структуру", - цитирует агентство ученого.

Он также напомним, что в 1999-2013 годах в том же регионе образовалось еще три острова.

Ранее сообщалось, что у берегов Дании за три года образовались 11 новых островов.