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В Турцию прибыл пятый самолет с элементами С-400

Комментариев: 2
В течение дня в Минобороны Турции ожидают прибытие еще двух таких самолетов с элементами ракетного комплекса.
В Турцию прибыл самолет с элементами С-400
В Турцию прибыл самолет с элементами С-400
aa.com.tr

Пятый самолет с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400 прибыл в Турцию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на минобороны страны.

В ведомстве отметили, что в течение дня запланировано прибытие еще двух самолетов.

"Продолжается поставка элементов для С-400 в Турцию. В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолет. В течение дня запланировано прибытие еще двух самолетов", - говорится в сообщении минобороны Турции.

Напомним, в пятницу Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot. А сегодня стало известно, что в США подготовили санкции против Турции за С-400.

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Теги: Россия, самолет, Турция, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NOREGA    14.07.2019, 11:05
Оценка:  +3
NOREGA
Почему озабоченность не высказывает Климкин?
Via_dolorosa    14.07.2019, 13:52
Оценка:  -1
Via_dolorosa
А что турки собираются нападать на украину ?У них ест деньги, пусть покупают что хотят, правда Амерам они это не нравится, но это уже ихние тёрки.
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