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У побережья Австралии произошло мощное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум.
В Австралии произошло землетрясение
В Австралии произошло землетрясение
Getty Images

Вблизи пляжного курорта Брум в Австралии в воскресенье, 14 июля,произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов сообщает Reuters.

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По данным станции геологических исследований США, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Отмечается, что пока информации о повреждениях, жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин. Магнитуда составила 5,8.

Напомним, в Канаде произошло три мощных землетрясения. Три сильных толчка произошли в течение нескольких минут.

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Теги: Австралия, Землетрясения, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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