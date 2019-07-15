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Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме - СМИ

Комментариев: 1
Решение американского президента британский посол в США назвал "дипломатическим вандализмом".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий назло своему предшественнику Бараку Обаме, пишет Daily Mail 13 июля со ссылкой на письмо подавшего в отставку британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

По данным издания, дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки с "личными причинами", поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме, и назвал такое поведение "дипломатическим вандализмом".

В своем письме посол также отмечал, что между ближайшими советниками Трампа имели место разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения.

Конфликт с Британией. Иран хотел захватить танкер

Газета указывает, что эта телеграмма была отправлена в мае прошлого года, после того как возглавлявший в то время МИД королевства Борис Джонсон попытался отговорить Трампа от выхода из сделки.

Напомним, США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. . Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

 

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Обама, ядерная угроза, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    15.07.2019, 00:05
Оценка:  0
Boxerogos
Что тот черномазый,что это рыжее чмо-один хрен пиндосы.)))))
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