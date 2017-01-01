В Гонконге вновь начались массовые беспорядки

Участники акции протестуют против политики прокитайских властей, а также против насилия со стороны полицейских.

Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, в результате произошли стычки с полицией, сообщает 14 июля News Asia.

Протестующие собрались в самом густонаселенном округе Гонконга Сатхинь. Активисты попытались перекрыть одну из дорог с помощью импровизированного забора. В ходе столкновений полицейские применили перечный газ.

По данным издания, участники акции протестуют против политики властей Гонконга, а также против насилия со стороны полицейских.

EPA

Жители бывшей британской колонии в начале месяца вновь отстояли свою демократическую автономию от влияния авторитарного Китая.

Пропекинское правительство Гонконга отказалось от закона об экстрадиции, из-за которого в течение двух недель протестовать на улицу вышеш каждый третий житель.

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