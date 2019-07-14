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День взятия Бастилии: задержаны 152 человека

Комментариев: 3
Протестующие "желтые жилеты" строят баррикады из металлических ограждений. Полиция применяет слезоточивый газ.
Военный парад в Париже
Военный парад в Париже

В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает ряд французских СМИ 14 июля.

В настоящее время протестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения. Им пытается препятствовать полицейский спецназ. Они применяют дымовые шашки и слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV, который ссылается на данные полиции, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.

Полицейские и жандармы организовали повышенные меры безопасности на подходе к параду, но это не остановило представителей "желтых жилетов", в последнее время снизивших активность. Отмечается, что стражи порядка задержали трех ключевых представителей движения, в том числе его идеолога Эрика Друэ.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, день взятия Бастилии, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    14.07.2019, 21:41
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Наверно тоже считали парады пережитком совка, но остались не понятыми...
FPN    14.07.2019, 21:15
Оценка:  0
FPN
ОНИ ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ ВЗЯТУЮ БАСТИЛИЮ!!!!!
birtov1990    14.07.2019, 17:23
Оценка:  +2
birtov1990
Какие глупые французики, строят баррикады. Спросили бы у майданутых, они бы сказали.
Покрышки надо жечь, покрышки, и при этом кричать "Слава Франции" "Героям Слава".
Хотя может и не помочь, пиндосы не дали им 6 миллиардов.
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