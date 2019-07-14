Россия отказалась обсуждать передачу островов Японии - СМИ
Российская сторона не стала обсуждать с Японией передачу двух из четырех южнокурильских островов - острова Шикотан и группы Хабомаи - в рамках переговоров о заключении мирного договора, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники 14 июля.
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Одной из причин отказа стали опасения России в связи с возможным расширением американского военного контингента в рамках японско-американского альянса.
Япония на саммите Большой двадцатки намеревалась достичь определенных договоренностей на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но Россия настояла, что "декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что на переговорах обсуждается только заключение мира и "каких-либо иных, специализированных" контактов с Японией нет.
Япония также заявляет о своих претензиях на острова Итуруп и Кунашир. В январе 2019 года Kyodo писало, что власти страны намерены отказаться от требований передать эти острова из-за их заведомой нереалистичности.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада.
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"Наворов анное должна вернуть."
Покажи пример: Верни Польше - Западную Украину которую СССР присоединил к вам в 1939 году.
Верни Чехословакии - Карпаты которые СССР присоединил к вам в 1944 году.
Ведь ворованное -счастья никогда не приносило.
А какой лозунг хохлосрании, не говори, я догадался.
Попрошайничали, попрошайничаем и будем попрошайничать.
только не перепутал с какой лопаты блины хавать!...))))))
гы-гы-гы, гребень ты молодец! Иди обедать. Только не перепутай из какого помойного бачка квашенную капусту хавать!...)))
Японцы не такие герои как киборги ВСУ, не хочешь помочь им, правда после этого не забудь шаровары постирать.
и лучше тебе с ними не сталкиваться!...петушков много налепишь!...)))))))
Свой сон рассказал. Пора просыпаться.