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Россия отказалась обсуждать передачу островов Японии - СМИ

Комментариев: 26
Токио на саммите Большой двадцатки намеревалась достичь договоренностей на основе двусторонней Совместной декларации 1956 года.
Абэ и Путин
Абэ и Путин

Российская сторона не стала обсуждать с Японией передачу двух из четырех южнокурильских островов - острова Шикотан и группы Хабомаи - в рамках переговоров о заключении мирного договора, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники 14 июля.

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Одной из причин отказа стали опасения России в связи с возможным расширением американского военного контингента в рамках японско-американского альянса.

Япония на саммите Большой двадцатки намеревалась достичь определенных договоренностей на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но Россия настояла, что "декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что на переговорах обсуждается только заключение мира и "каких-либо иных, специализированных" контактов с Японией нет.

Япония также заявляет о своих претензиях на острова Итуруп и Кунашир. В январе 2019 года Kyodo писало, что власти страны намерены отказаться от требований передать эти острова из-за их заведомой нереалистичности.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада.

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Теги: Россия, Япония, острова, договор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (26)
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h_a_a_r_p    15.07.2019, 00:09
Оценка:  0
h_a_a_r_p
По войне было взято - в чем проблема ?
Детонатор    14.07.2019, 22:58
Оценка:  -2
Детонатор
Россия что-то должна?
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 23:06
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Дложна вернуть нааорованное.
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 23:07
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Наворованное должна вернуть. Ворованное -счастья никогда не приносило.
birtov1990    14.07.2019, 23:43
Оценка:  -1
birtov1990
ShakhterDonetsk
"Наворов анное должна вернуть."
Покажи пример: Верни Польше - Западную Украину которую СССР присоединил к вам в 1939 году.
Верни Чехословакии - Карпаты которые СССР присоединил к вам в 1944 году.
Ведь ворованное -счастья никогда не приносило.
ВыВсеВрети    14.07.2019, 23:38
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
конечно, должна!...
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 21:49
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
расися заключает договора совсем не для того чтобы соблюдать!
ВАТА_FUCK    14.07.2019, 21:50
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
А чтоб требовать исполнения от других!
birtov1990    14.07.2019, 20:59
Оценка:  +1
birtov1990
LoveFreedom
А какой лозунг хохлосрании, не говори, я догадался.
Попрошайничали, попрошайничаем и будем попрошайничать.
ВыВсеВрети    14.07.2019, 21:13
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
гы-гы-гы, соска, ты молодец!...ну все иди лЯпи петушков!...
только не перепутал с какой лопаты блины хавать!...))))))
birtov1990    14.07.2019, 23:46
Оценка:  -2
birtov1990
ВыВсеВрети
гы-гы-гы, гребень ты молодец! Иди обедать. Только не перепутай из какого помойного бачка квашенную капусту хавать!...)))
birtov1990    14.07.2019, 20:56
Оценка:  0
birtov1990
ShakhterDonetsk
Японцы не такие герои как киборги ВСУ, не хочешь помочь им, правда после этого не забудь шаровары постирать.
ВыВсеВрети    14.07.2019, 21:15
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
японцы герои!..они умеют ждать!..
и лучше тебе с ними не сталкиваться!...петушков много налепишь!...)))))))
birtov1990    14.07.2019, 20:54
Оценка:  +1
birtov1990
ShakhterDonetsk
Свой сон рассказал. Пора просыпаться.
ВыВсеВрети    14.07.2019, 21:09
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
соска, хватит сосать во сне!...)))))))
ShakhterDonetsk    14.07.2019, 20:29
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Япони ничего не надо обсуэдать. Просто занимайте все острова Курильской гряды. В течении часа -референдум и все, они ваши.
Детонатор    14.07.2019, 22:51
Оценка:  -2
Детонатор
Тебя в забое, видно, здорово шарахнуло.
LoveFreedom    14.07.2019, 19:59
Оценка:  -1
LoveFreedom
"кидал,кидаю,и буду кидать!" - главный лозунг сказочного.
LoveFreedom    14.07.2019, 19:58
Оценка:  +1
LoveFreedom
как всегда раша обманывает всех))
ВыВсеВрети    14.07.2019, 19:28
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а кто удивлен?...))))))
LoveFreedom    14.07.2019, 19:58
Оценка:  -1
LoveFreedom
кто еще верит раше)
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