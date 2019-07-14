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Эрдоган о С-400: Важнейшая в истории Турции сделка

Комментариев: 4
Российские зенитные системы помогают обеспечить мир и безопасность, заявил турецкий лидер.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 "важнейшим соглашением в истории современной Турции", пишет Газета.Ru 14 июля.

Он сказал, что это соглашение и С-400 помогают стране обеспечить мир и безопасность. При этом Эрдоган отметил, что турецкая сторона не планирует начинать никакие войны.

"Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", - добавил президент Турции.

В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке С-400 Триумф на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом.

12 июля этого года в Турции прибыли первые системы С-400. Подробно о том, зачем они Анкаре и почему Америка против, в материале В Турцию прибыли С-400: США обещают отобрать F-35.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Турция, Эрдоган, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Da-Gabon    14.07.2019, 21:45
Оценка:  +2
Da-Gabon
Внимательно прочтите первую фразу и запомните ее.
colavova    14.07.2019, 23:34
Оценка:  -1
colavova
вaтниkи обнищали на полтора лярда зелени, запомни
birtov1990    14.07.2019, 20:52
Оценка:  +4
birtov1990
LoveFreedom
Все свои фантазии рассказываешь. Фантазер!
LoveFreedom    14.07.2019, 20:00
Оценка:  -5
LoveFreedom
наконец турки будут сбивать рашенские самолеты их же оружием))
ZlobbniyZusul    14.07.2019, 23:02
Оценка:  0
ZlobbniyZusul
та не, по ходу после неудачной попытки перворота закупил для других самолётов!
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