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Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД

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США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и расторгли его. Россия в ответ на действия Вашингтона также объявила о выходе из договора.
ДРСМД прекратит действие через три недели
ДРСМД прекратит действие через три недели
Минобороны России

За три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе.

Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

Смерть ДРСМД выгодна Украине: можно строить ракеты

"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.

Разногласия по российской ракете

Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он запрещает ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров.

США, позицию которых поддерживают союзники по НАТО, в начале февраля объявили о начале выхода из этого соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает его. Срок для расторжения договора истекает в начале августа.

Россия отрицает нарушение договора, подчеркивая, что дальность ракеты 9М729 меньше 500 километров. В начале июля Москва также официально приостановила действие ДРСМД.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, США, ракеты, договор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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СветБобра    15.07.2019, 01:34
Оценка:  0
СветБобра
На россія перша вийшла з цього договору. Хоча для россіі він був вигідним. Тепер, в разі ядерноі війни удар по москві буде не через 45 хвилин, а через 3-5. Це чудово. Не встигне шойгу оленів запрягти, а вже радіоактивний попіл.
Детонатор    14.07.2019, 22:47
Оценка:  0
Детонатор
С какого перепугу Россия должна соблюдать договор, когда американцы из него вышли?
VSHIVANKA    14.07.2019, 21:49
Оценка:  +3
VSHIVANKA
В МИРЕ ЕСТЬ ХОТЬ КАКОЕ ЛИБО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ И НЕГАТИВНОЕ СОБЫТИЕ, В ЧЕМ РОССИЯ НЕ ВИНОВАТА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИЛИ В БУДУЩЕМ ? ))))
СветБобра    15.07.2019, 01:35
Оценка:  0
СветБобра
Просто ваша на россія - говнострана.
Russian-Troll    14.07.2019, 20:43
Оценка:  -1
Russian-Troll
*бануться!
Michael2811    14.07.2019, 20:37
Оценка:  +2
Michael2811
Кто всравсь???? .......Нэвистка....Так вона у поли.....А вид туда витэр виэ......
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