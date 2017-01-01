В Риме на полтысячи евро оштрафовали туриста, собиравшего монеты в фонтане

Мужчину задержали рано утром с поличным за запрет римских правил относительно фонтанов.

В столице Италии оштрафовали на 550 евро 36-летнего голландца, который достал монеты из фонтана на Пьяцца Навона. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило издание NOS.

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Отмечается, что мужчину взяли с поличным, когда он рано утром собирал деньги.

“По словам полиции, когда иностранец понял, что правоохранители его увидели, он попытался спрятать собранное“, - говорится в сообщении.

Как известно, в Риме запрещается собирать из фонтанов деньги, которые бросают на память туристы.

Кроме того, запрещается купаться в фонтанах, оставлять на них надписи и распивать рядом спиртные напитки. Городская власть заняла жесткую позицию в отношении неприемлемого поведения туристов и планирует уже в ближайшее время увеличить штрафы.

Напомним, в начале этого года между властями Рима и церковью разгорелся спор о монетах из фонтана Треви, которые традиционно шли на помощь бедным.