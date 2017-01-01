В Риме на полтысячи евро оштрафовали туриста, собиравшего монеты в фонтане
В столице Италии оштрафовали на 550 евро 36-летнего голландца, который достал монеты из фонтана на Пьяцца Навона. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило издание NOS.
Читай также: В Риме туристы искупались голышом в фонтане
Отмечается, что мужчину взяли с поличным, когда он рано утром собирал деньги.
“По словам полиции, когда иностранец понял, что правоохранители его увидели, он попытался спрятать собранное“, - говорится в сообщении.
Как известно, в Риме запрещается собирать из фонтанов деньги, которые бросают на память туристы.
Кроме того, запрещается купаться в фонтанах, оставлять на них надписи и распивать рядом спиртные напитки. Городская власть заняла жесткую позицию в отношении неприемлемого поведения туристов и планирует уже в ближайшее время увеличить штрафы.
Напомним, в начале этого года между властями Рима и церковью разгорелся спор о монетах из фонтана Треви, которые традиционно шли на помощь бедным.