В РФ заявили, что войну в Украине можно закончить одним звонком
Депутат Госдумы РФ Константин Косачев сообщил, что войну на востоке Украины можно закончить одним телефонным звонком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Косачев отметил, что один звонок с Европейского союза в Киев может подтолкнуть власти страны к переговорам. По другому официальные власти не согласятся на переговоры по урегулированию конфликта в стране с “другой стороной”.
Между тем, Косачев не уточнил, кто именно является “другой стороной” в этом конфликте.
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Кроме того, российский депутат отметил, что Европа вместо того, чтоб подтолкнуть Киев к переговорам, вводить против России новые санкции потому, что так “удобнее”.
Напомним, Разумков назвал единственный способ вернуть мир на Донбасс. По словам политика, переговоры нужно проводить не с “марионетками”, а с реальными оппонентами.
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3 трлн!!! долларов + как преемник ссср, ещё за ленд-лиз должны рассчитаться
Во вторых: Долг России всего 453.7 миллиардов, о каких триллионах ты рассказываешь здесь сказки.
Ты бы лучше бы рассказал сколько должна Украина МВФ.