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В РФ заявили, что войну в Украине можно закончить одним звонком

Комментариев: 11
Российский депутат сделал заявление.
Косачев сделал заявление по Украине
Косачев сделал заявление по Украине
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Депутат Госдумы РФ Константин Косачев сообщил, что войну на востоке Украины можно закончить одним телефонным звонком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Косачев отметил, что один звонок с Европейского союза в Киев может подтолкнуть власти страны к переговорам. По другому официальные власти не согласятся на переговоры по урегулированию конфликта в стране с “другой стороной”.

Между тем, Косачев не уточнил, кто именно является “другой стороной” в этом конфликте. 

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Кроме того, российский депутат отметил, что Европа вместо того, чтоб подтолкнуть Киев к переговорам, вводить против России новые санкции потому, что так “удобнее”.

Напомним, Разумков назвал единственный способ вернуть мир на Донбасс. По словам политика, переговоры нужно проводить не с “марионетками”, а с реальными оппонентами. 

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Теги: война, Донбасс, РФ, Госдума, Косачев
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Комментариев (11)
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Peyot    15.07.2019, 11:24
Оценка:  -2
Peyot
лилипутин должнет позвонить оленеводу и приказать вывести войска рф из Украины и на этом война закончится!
BROKER666    15.07.2019, 11:40
Оценка:  -2
BROKER666
путлер должен повторить подвиг гитлера, застрелив себя и оленевода, сеченова, ротенберга, пескова, медведева, миллера...
Coюзник    15.07.2019, 11:09
Оценка:  -1
Coюзник
И ВСУ отдадут под контроль границу???
Coюзник    15.07.2019, 11:14
Оценка:  -2
Coюзник
и украинские погранцы будут проверять российские гумконвои???
BROKER666    15.07.2019, 11:06
Оценка:  +1
BROKER666
вшивая ложкомойка, хозяева кремля, чтоб ты было в курсе - США - каганат должен резервному фонду США -
3 трлн!!! долларов + как преемник ссср, ещё за ленд-лиз должны рассчитаться
birtov1990    15.07.2019, 11:57
Оценка:  0
birtov1990
Во первых: За ленд-лиз Россия должна всего 674 миллиона долларов, которые она должна выплатить до 2030 года.
Во вторых: Долг России всего 453.7 миллиардов, о каких триллионах ты рассказываешь здесь сказки.
Ты бы лучше бы рассказал сколько должна Украина МВФ.
BROKER666    15.07.2019, 12:05
Оценка:  +1
BROKER666
УКРАИНА вовремя расплачивается с МВФ
BROKER666    15.07.2019, 12:07
Оценка:  +1
BROKER666
насчёт 0,453трлн это ты киселёву с соловьёвым расскажи
Woodbrother    15.07.2019, 10:41
Оценка:  +4
Woodbrother
Косачев еще более худшийик чем жирик.
VSHIVANKA    15.07.2019, 10:41
Оценка:  -6
VSHIVANKA
МИР В ДОНБАССЕ НЕ НУЖЕН ХОЗЯЕВАМ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ИЗ ВАШИНГТОНА, ЭТО ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ.....
KIBARG    15.07.2019, 11:09
Оценка:  +2
KIBARG
Ай ты какой консператор-разоблачитель! Тебе с Киселёвым в эфире выступать!
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