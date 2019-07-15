В РФ заявили, что войну в Украине можно закончить одним звонком

Российский депутат сделал заявление.

Депутат Госдумы РФ Константин Косачев сообщил, что войну на востоке Украины можно закончить одним телефонным звонком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: “Надо поговорить”: как прошел телемост на Россия 1

Косачев отметил, что один звонок с Европейского союза в Киев может подтолкнуть власти страны к переговорам. По другому официальные власти не согласятся на переговоры по урегулированию конфликта в стране с “другой стороной”.

Между тем, Косачев не уточнил, кто именно является “другой стороной” в этом конфликте.

Читай также: Дрон заснял погоню бойцов ВСУ за артиллеристами "ДНР"

Кроме того, российский депутат отметил, что Европа вместо того, чтоб подтолкнуть Киев к переговорам, вводить против России новые санкции потому, что так “удобнее”.

Напомним, Разумков назвал единственный способ вернуть мир на Донбасс. По словам политика, переговоры нужно проводить не с “марионетками”, а с реальными оппонентами.