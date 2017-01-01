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В Испании отменили сотни рейсов из-за забастовки

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Сотрудники испанского железнодорожного оператора Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.
В Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки
В Испании рейсы 320 поездов отменили из-за забастовки

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся 15 июля забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила газета El Pais.

Организует стачку, которая должна завершиться в 23:00 по местному времени, Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Сотрудники Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

Оператор предлагает пассажирам, чьи планы были нарушены из-за забастовки, поменять или вернуть билеты на бесплатной основе.

Ранее один из важнейших аэропортов в Европе, аэропорт Амстердама Схипхол, предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за общенациональной забастовки общественного транспорта.

Протестующие полицейские перекрывают дороги в Мехико

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Теги: Испания, поезда, рейс, отмена, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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