В Афганистане десятки людей погибли в результате авиаудара

Авиаудары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение группы боевиков движения "Талибан", но получили отпор.

В ночь на понедельник в Афганистане в результате авиаударов в центральной провинции Урузган погибли более 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена местного парламента Кудратулла Рахими 15 июля.

"Более 35 мирных жителей погибли в результате авиаударов в селе Халдж в Гизабском районе", – сказал Рахими.

По словам местных жителей, авиаудары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение группы боевиков движения "Талибан", однако получили отпор.

Местный житель Аманулла Темори рассказал, что многие из убитых были его родственниками, и добавил, что их тела остались под землей. Кроме того, по его словам, шесть боевиков "Талибана" были убиты в результате другого авиаудара, проведенного неподалеку.

Источник добавил, что среди погибших был один из старших командиров талибов Мулла Насрулла.

Власти района Гизаб, который в основном контролируется талибами, отказались комментировать авиаудары.

Напомним, 7 июля по меньшей мере 12 человек погибли и еще 150 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.

Ранее в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики "Талибана" совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь талибов Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.

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