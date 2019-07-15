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У воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету

Комментариев: 5
Правоохранители изъяли боевую ракету класса "воздух-воздух" у воевавших на Донбассе итальянцев.
Боевая ракета класса "воздух-воздух"
Боевая ракета класса "воздух-воздух"
eurointegration.com.ua

Полиция Италии изъяла боевую ракету класса "воздух-воздух" во время операции, в ходе которой был найден арсенал оружия и задержаны лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление полиции Турина.

"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении.

В конце концов полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Катара.

Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.

В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.

Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.

Ранее сообщалось, что в Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе. Правоохранители изъяли автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

 

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Теги: Италия, ракета, оружие, полиция, донбасс, наемники, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Kostos    16.07.2019, 01:08
Оценка:  0
Kostos
Ну теперь посмотрим на макаронный басманный суд Наверное премию выпишут и расцалуют у маковку...
tulchanin    16.07.2019, 01:06
Оценка:  -2
tulchanin
Укр. СМИ : "воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении"©
СМИ РФ: " ...арсенал, как сообщается, предназначался тем, кто на стороне официального Киева..."©
СМИ Италии: "....принимавших участие в войне на Донбассе"©
Ох пропагандисты....
Ira0955    15.07.2019, 22:35
Оценка:  +2
Ira0955
Пукинские тереросты макаронники))
vicinq    15.07.2019, 22:16
Оценка:  +2
vicinq
МАКАРОННИКИ барыги....время не теряли...закупились серьезно...
ВыВсеВрети    15.07.2019, 22:09
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
итальянцы скоро узнают *...мир*!...)))))))
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