У воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету

Правоохранители изъяли боевую ракету класса "воздух-воздух" у воевавших на Донбассе итальянцев.

Полиция Италии изъяла боевую ракету класса "воздух-воздух" во время операции, в ходе которой был найден арсенал оружия и задержаны лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление полиции Турина.

"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении.

В конце концов полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Катара.

Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.

В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.

Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.

Ранее сообщалось, что в Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе. Правоохранители изъяли автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

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