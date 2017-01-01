Финляндия подняла истребители из-за военных самолетов РФ

Истребители были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве.

Истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление финских военных.

"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 июля 2019 г.