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Нападение на украинцев в Варшаве: новые подробности

Комментариев: 5
Украинские дипломаты сообили, что потерпевшие заробитчане все еще не обратились в консульство за помощью.
Оскорбления на стене в адрес украинских рабочих
Оскорбления на стене в адрес украинских рабочих
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Правоохранительные органы Польши должны найти и привлечь к ответственности тех, кто напал на трех украинских строителей в Варшаве, в квартиру которых в ночь на 13 июля кинули "коктейль Молотова". Об этом в понедельник, 15 июля, заявили на Facebook-странице посольства Украины в Польше, выразив возмущение из-за подобного ксенофобского инцидента.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", – гласит опубликованное 15 июля коммюнике.

Украинские дипломаты отметили, что пока не получили обращений от потерпевших, несмотря на что данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства.

"Украинцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Польши советуем немедленно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше", – рекомендуют в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Варшаве совершено нападение на жилье рабочих из Украины, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами.

 

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Теги: Украина, Польша, украинцы, посольство, рабочие, заробитчане, нападение, Варшава, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Detroid1989    16.07.2019, 02:29
Оценка:  0
Detroid1989
100% хотят подставить поляк кто то из рашистана
Boxerogos    16.07.2019, 01:01
Оценка:  -2
Boxerogos
Если с"легально устроенными"так поступают,то что уж говорить про"нелегалов"...Тех похоже вообще пиздят все кому не лень и пользуют как хотят еа своё усмотрение...Польша-для поляков.Неужели трудно запомнить?
Ira0955    16.07.2019, 01:22
Оценка:  0
Ira0955
Ты опять перебухало и пересосало xyeв ватное пядрило ))))
Boxerogos    16.07.2019, 01:42
Оценка:  -1
Boxerogos
Толсто,пидopoк,очень толсто.Ты так же бессильно верещишь как и твоя мать,когда её на днях ебли"сендвичем"Резо и Рустам.)))))))))))))))
colavova    16.07.2019, 02:53
Оценка:  -1
colavova
баа, какие познания у рогатого из ящика о сендвичах))))Резо с Рустамом часто наведываются?
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