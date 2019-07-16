Нападение на украинцев в Варшаве: новые подробности

Украинские дипломаты сообили, что потерпевшие заробитчане все еще не обратились в консульство за помощью.

Правоохранительные органы Польши должны найти и привлечь к ответственности тех, кто напал на трех украинских строителей в Варшаве, в квартиру которых в ночь на 13 июля кинули "коктейль Молотова". Об этом в понедельник, 15 июля, заявили на Facebook-странице посольства Украины в Польше, выразив возмущение из-за подобного ксенофобского инцидента.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", – гласит опубликованное 15 июля коммюнике.

Украинские дипломаты отметили, что пока не получили обращений от потерпевших, несмотря на что данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства.

"Украинцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Польши советуем немедленно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше", – рекомендуют в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Варшаве совершено нападение на жилье рабочих из Украины, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами.

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