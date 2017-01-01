Трампа не беспокоят обвинения в расизме

Американский лидер снова повторил призыв к своим критикам покинуть США, если они не довольны нынешней политикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило агентство Associated Press

По словам американского лидера, потому что "многие люди с ним согласны".

Как пояснили в агентстве, Трампа начали активно критиковать представители Демократической партии и некоторые СМИ после воскресных твитов.

Выступая 15 июля перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что если законодатели ненавидят США и постоянно жалуются, они могут покинуть страну.

"Если вы несчастны в США, если вы все время жалуетесь, вы можете уехать, вы можете уехать прямо сейчас", - подчеркнул он.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп своими расистскими комментариями пытается "снова сделать Америку белой". Она заявила, что вынесет на голосование резолюцию, осуждающую слова президента.

Корреспондент.net , в 2018 году, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, Как сообщал, в 2018 году, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, Трамп назвал некоторые африканские стран ы "грязными дырами".

Слова американского президента вызвали международный скандал. В ООН их сочли проявлением расизма

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