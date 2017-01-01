Возле острова Бали произошло сильное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,7. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Недалеко от индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 16 июля сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы во вторник в 3.18 по киевскому времени в 82 км к западу от города Денпасар.
Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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