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Возле острова Бали произошло сильное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 5,7. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
emsc-csem.org
 
Недалеко от индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 16 июля сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы во вторник в 3.18 по киевскому времени в 82 км к западу от города Денпасар.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.
 
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
 
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
 

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Теги: Индонезия, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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