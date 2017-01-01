Возле острова Бали произошло сильное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,7. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Недалеко от индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 16 июля сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы во вторник в 3.18 по киевскому времени в 82 км к западу от города Денпасар.

Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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