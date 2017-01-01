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В Иране уверены, что Трамп не хочет войны

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Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят санкции, введенные ранее против страны.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
 
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп не желает начинать войну с республикой, однако этого хочет его окружение. Об этом иранский министр заявил в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано 15 июля. 
 
"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", - заявил Зариф.
 
Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".
 
"Иран является большой, гордой страной, и мы не отнесемся беспечно к военной атаке", - указал глава МИД.
 
По его мнению, в настоящее время нельзя сказать, что страны близки к военному конфликту. Он также отметил, что Иран не имеет отношения к нападению на танкеры в Оманском заливе в июне. 
 
При этом Зариф подчеркнул, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее санкции против страны.
 
Ранее Трамп заявил, что не ищет войны с Ираном.

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Теги: война, США, Иран, интервью, министр, МИД
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Источник: korrespondent.net

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