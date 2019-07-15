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Министр обороны ФРГ объявила об отставке

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Урсула фон дер Ляйен намерена баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уходит со своего поста. Об этом она написала в Twitter 15 июля. 

"Завтра я хочу заручиться доверием Европейского парламента. Независимо от исхода голосования, я собираюсь в среду (17 июля) сложить с себя полномочия министра обороны, чтобы направить все мои силы на службу Европе, - отметила политик.
 
Ожидается, что фон дер Ляйен будет баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии. Чтобы она могла занять эту должность, ее кандидатуру должен утвердить Европарламент.

Напомним, с 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в Европейский парламент.

По их итогам лидеры ЕС согласовывали кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента и на должность главы Еврокомиссии выдвинули 60-летнюю фон дер Ляйен.

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Теги: Германия, министр обороны, отставка, ФРГ, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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