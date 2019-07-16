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В НАТО анонсировали ответ на выход России из ДРСМД

Комментариев: 6
Альянс будет вести политику сдерживания Российской Федерации если она не вернется в к договору о ликвидации ракет.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
twitter.com/dylanpwhite

Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто, сообщил во вторник, 16 июля пресс-офицер НАТО Дилан Уайт на своей странице в Twitter.

"Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. Других подробностей выступления генсека НАТО в Университете Торонто по этой теме не приводится.

Станет опаснее. Каким будет мир без ДРСМД

Как известно, срок действия ДРСМД истекает через три недели

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Теги: Россия, армия и вооружение, НАТО, ракеты, гонка вооружений, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ВыВсеВрети    16.07.2019, 08:36
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
нужно загнать в стойло неРАБОВ!....)))))))
пусть там кукарекают и лепят петушков!...)))))))
Ira0955    16.07.2019, 08:02
Оценка:  +3
Ira0955
давно пора ответить по морде ватасраким пукинососам
Orzy    16.07.2019, 08:00
Оценка:  +2
Orzy
походу придется принуждать русских к миру томагавками. Иначе они не понимают.
Ira0956    16.07.2019, 07:45
Оценка:  -5
Ira0956
а нас рать ! ))
Ira0955    16.07.2019, 08:02
Оценка:  +3
Ira0955
пыдор, насри себе в рот !!!
ВыВсеВрети    16.07.2019, 08:21
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
дядя ира! все перепутало вас орда!...)))))))
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