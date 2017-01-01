В Иране задержали французского ученого

Фариба Адельха является известным антропологом, сотрудником элитного парижского Института изучения политики.

Французского академика-антрополога иранского происхождения Фарибу Адельху арестовали в Иране и лишили доступа к консульским услугам. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило BBC со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере прояснить ситуацию с Фарибой Адельхой и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством", - говорится в сообщении.

Во французских СМИ сообщается, что Адельха была взята под стражу в прошлом месяце по подозрению в шпионаже, однако официальный Тегеран в воскресенье заявил, что "не имеет информации" об этой женщине-ученом.

60-летняя Фариба Адельха является известным антропологом, сотрудником элитного парижского Института изучения политики.

Следует отметить, что за последние годы в Иране был арестован целый ряд иностранцев – преимущественно из-за подозрения в работе на иностранные разведки.

Напомним, что 8 июля в иранском городе Ардакан по обвинению в шпионаже задержали украинского путешественника Артемия Сурина. Он сообщал, что его арестовали из-за наличия у него дрона. Спустя несколько дней благодаря усилиям посольства Украины в Иране мужчину освободили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet