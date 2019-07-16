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Российский ИГИЛовец представлялся Диего Марадоной

Комментариев: 2
Террорист представился в Албании аргентинским футболистом.
Террориста задержали 12 июля по ордеру Интерпола
Террориста задержали 12 июля по ордеру Интерпола
полиция республики Албания

Российский ИГИЛовец Расул Мислаев в центре временного содержания в Албании (Карече) представился аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Об этом сообщает Lenta, ссылаясь на местное издание Panorama.

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“Сотрудникам центра временного содержания в Каречe он представился как Диего Марадона“, — говорится в статье.

34-летний террорист ожидает экстрадиции в РФ по статье Участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

ИГИЛовец родился в Норильске, в Албанию попал в 2015 году, когда власти Чечни признали его террористом.

В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне, - заявляют албанские полицейские

Ранее сообщалось о том, что спецназ Саудовской Аравии захватил эмира ИГИЛ в Йемене

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Теги: Расул Мислаев, ИГИЛ, Диего Марадона
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    16.07.2019, 13:26
Оценка:  +5
WTF2wtf
В Игил воевало несколько тысяч граждан россии ...
сейчас сами россияне пишут, что вернуться домой в россию могут порядка 7 тысяч вдов боевиков Игил с детьми.
И для россии это похоже очередная проблема
Lyonya-Space    16.07.2019, 12:36
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Ржунимагу!...
Власти Чечни (читай - Кадыров), признали его террористом!
В раше всё наоборот, Алиса в стране чудес.
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