Российский ИГИЛовец представлялся Диего Марадоной
Российский ИГИЛовец Расул Мислаев в центре временного содержания в Албании (Карече) представился аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Об этом сообщает Lenta, ссылаясь на местное издание Panorama.
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“Сотрудникам центра временного содержания в Каречe он представился как Диего Марадона“, — говорится в статье.
34-летний террорист ожидает экстрадиции в РФ по статье Участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.
ИГИЛовец родился в Норильске, в Албанию попал в 2015 году, когда власти Чечни признали его террористом.
В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне, - заявляют албанские полицейские
Ранее сообщалось о том, что спецназ Саудовской Аравии захватил эмира ИГИЛ в Йемене.
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сейчас сами россияне пишут, что вернуться домой в россию могут порядка 7 тысяч вдов боевиков Игил с детьми.
И для россии это похоже очередная проблема
Власти Чечни (читай - Кадыров), признали его террористом!
В раше всё наоборот, Алиса в стране чудес.