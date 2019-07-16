Российский ИГИЛовец представлялся Диего Марадоной

Террорист представился в Албании аргентинским футболистом.

Российский ИГИЛовец Расул Мислаев в центре временного содержания в Албании (Карече) представился аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Об этом сообщает Lenta, ссылаясь на местное издание Panorama.

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“Сотрудникам центра временного содержания в Каречe он представился как Диего Марадона“, — говорится в статье.

34-летний террорист ожидает экстрадиции в РФ по статье Участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

ИГИЛовец родился в Норильске, в Албанию попал в 2015 году, когда власти Чечни признали его террористом.

В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне, - заявляют албанские полицейские

Ранее сообщалось о том, что спецназ Саудовской Аравии захватил эмира ИГИЛ в Йемене.

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