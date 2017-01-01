Пакистан спустя пять месяцев открыл небо для полетов авиации

Власти Пакистана объявили об открытии воздушного пространства для гражданской авиации, которое было закрыто с конца февраля.

Спустя пять месяцев Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает Times of India во вторник, 16 июля.

Как известно, Пакистан ограничил полеты гражданской авиации в феврале, после того, как ВВС Индии нанесли удар по группировке боевиков, находившейся на пакистанской территории. В ответ пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.

Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.

Из-за конфликта авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями. Кроме того, Пакистан приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet