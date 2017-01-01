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Минюст Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

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Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в США решает Земельный суд Вены.
США более пяти лет добиваются экстрадиции Фирташа из Австрии
США более пяти лет добиваются экстрадиции Фирташа из Австрии
Reuters (архив)

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила пресс-служба министерства юстиции Австрии.

Отмечается, что Яблонер принял такое решение после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующего доставку украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

При этом сообщается, что пока Фирташ останется в Австрии. Его адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решения относительно этого ходатайства, выдача в США отсрочена.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Таким образом он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха. Тогда сообщалось, что окончательное решение об экстрадиции – за федеральным министром юстиции Австрии.

Ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что ГПУ готовит подозрения бизнесмену.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Теги: Украина, США, Минюст, Фирташ, Австрия, Дмитрий Фирташ, экстрадиция, министр, олигархи, олигарх
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Источник: korrespondent.net

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