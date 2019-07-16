На встрече с премьером Молдовы Меркель сидя слушала гимн

Канцлер снова сидя слушала гимн.

Сегодня, 16 июля, на встрече с премьер-министром Молдовы Майей Санду канцлер Германии Ангела Меркель снова попросила изменить официальный протокол. Об этом передает РИА Новости.

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Меркель и Санду слушали гимны стран перед переговорами в Берлине сидя. В распоряжении журналистов оказались фотографии.

Официальный протокол встречи пришлось вынуждено изменить в связи с участившимися приступами дрожи у Ангелы Меркель. Пока она не комментирует публично состояние своего здоровья. За последний месяц Меркель публично дрожала трижды.

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Напомним, стало известно, что шептала Меркель во время приступа дрожи. Эксперт смогла по губам прочесть фразу, которую канцлер Германии шептала во время третьего приступа.