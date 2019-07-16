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Катастрофа МН17: в Нидерландах стартовал международный симпозиум

Комментариев: 8
Накануне дня памяти погибших пассажиров Боинга-777 проходит международный симпозиум в Ньювегейне.
Международный симпозиум "Пять лет после сбития МН17"
Международный симпозиум "Пять лет после сбития МН17"
ukrinform.ua

Международный симпозиум Пять лет после сбития МН17 во вторник,16 июля, проходит в Ньювегейне в Нидерландах. Об этом сообщает Укринформ.

В симпозиуме принимают участие ближайшие родственники погибших, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, председатель уголовного отделения Нацполиции Нидерландов Вильберто Поллисен, посол Австралии, а также основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Мы подумали, что это уже пять лет проходит со дня трагедии. Ежегодно мы чтим память наших родных возле монумента, вспоминаем тех, кого потеряли. Мы не хотим, чтобы в этот день делали громкие заявления или пытались манипулировать этим вопросом. Поэтому мы решили организовать это мероприятие. И за день до того вернуться к теме расследования и тому, как повлияла эта трагедия на родных и мир", – сказал член правления фонда Авиакатастрофа, который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, Пит Плуг.

"Символично зал, где проходит симпозиум, украсили цветами - 298 подсолнухами, именно столько людей погибло пять лет назад на борту МН17", - отмечается в сообщении.

 
Европейский союз также призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность за катастрофу MH17 и сотрудничать со следствием. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС по случаю 5-й годовщины падения рейса MH17 Malaysia Airlines. ЕС приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырех человек.

Ранее нидерландский телеканал NOS сообщил, что, как ожидается, что ССГ объявит, кто будет нести ответственность за сбитый самолет.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: Boeing, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, кто сбил боинг 777 над украиной, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    16.07.2019, 18:19
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
По этому вопросу все уже известно. Виновные товарищи названы, степень их вины и ответственности назовет суд.
Boxerogos    16.07.2019, 17:11
Оценка:  +1
Boxerogos
Этот самолёт был сбит над территорией Украины.Да,на этой территории,над которой был сбит этот самолёт,шли боевые действия.Но никто и не подумал закрыть небо над этой территорией для пролёта гражданских самолётов.А потом эти же люди учинили эту чудовищную провокацию,отдав приказ сбить этот самолёт,а
Boxerogos    16.07.2019, 17:13
Оценка:  +1
Boxerogos
потом обвинили в этом ужасном преступлении сепаратистов и Россию.Но сами они бы никогда на такое не пошли.Им на это дали"добро"из-за океана,а люди из ЦРУ и АНБ рассказали как всё это можно провернуть...
i-Kovalsky    16.07.2019, 17:17
Оценка:  -2
i-Kovalsky
у ДНР не было оружия, способного бить на 10 тыс. метров в небо. Украина не могла знать, что РФ додумается им его передать. РФ потенциально может и С-300 передать, у который ракеты на 400 км летают от зоны действия, Белорусам тоже небо закрывать? Ядерное оружие передать может... С планеты переезжать?
Boxerogos    16.07.2019, 17:23
Оценка:  0
Boxerogos
Если бы вина России в причастности к уничтожению этого самолёта была очевидной,эту вину установили бы максимум за 5 месяцев.Но её не могут установить 5 лет и лишь призывают признать несуществующую вину.Аминь.
Lyonya-Space    16.07.2019, 17:52
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ох, них себе, тебе методички дали ещё и в электронном виде?!
Контрл+С, Контрл+В, и ты вЯликий комментатор!...
Lyonya-Space    16.07.2019, 16:54
Оценка:  -4
Lyonya-Space
Вшивая и КО, почему вас ещё нет на этой ветке, методички не подвели?
Lyonya-Space    16.07.2019, 16:54
Оценка:  -4
Lyonya-Space
Вшивая и КО, почему вас ещё нет на этой ветке, методички не подвели?
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