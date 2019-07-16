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Французский министр ушел в отставку из-за ужина

Комментариев: 1
Министр экологии Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке из-за публикаций о роскошных ужинах. Он заявил, что журналисты его затравили и не дают работать.
Министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи
Министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи
bfmtv.com

Во Франции министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке, сообщает BFMTV.

Незадолго до этого издание Mediapart рассказало о роскошных ужинах, которые де Рюжи устраивал за счет бюджета с июня 2017 года по сентябрь 2018 года, когда он занимал пост спикера Национальной ассамблеи.

По утверждению Mediapart, политик дал с десяток ужинов в резиденции спикеров в замке Лассэ. Гостям подавали лобстеров и вина из парламентских погребов по цене 500 (Mouton-Rotschild 2004 года) и 550 евро ( Ch^ateau Cheval-Blanc 2001 года) за бутылку. Издание также писало, что он потратил 63 тысячи евро из бюджета на ремонт в служебных аппартаментах и снимал муниципальное жилье по льготной ставке, хотя в нем не нуждался.

В заявлении об отставке де Рюжи объяснил свое решение тем, что СМИ устроили ему линчевание и необходимость защищаться от нападок мешает ему работать.

Он добавил, что подаст к Mediapart иск о клевете.

Накануне министр обороны ФРГ объявила об отставке. Урсула фон дер Ляйен намерена баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии.

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Теги: Франция, скандал, отставка, соцсети, ужин, Минэкологии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    16.07.2019, 18:07
Оценка:  0
Lyonya-Space
Вот бы у нас так!...
А то Рудьковский слетал в Париж и хоть бы хны
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