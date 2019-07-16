Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава МВФ Лагард подала в отставку

Комментариев: 0
До 12 сентября исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ остается Дэвид Липтон.
Лагард должна возглавить ЕЦБ
Лагард должна возглавить ЕЦБ

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во вторник, 16 июля, подала в отставку. Об этом сообщается в заявлении Лагард на сайте Фонда.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента", - сказано в заявлении.

Отмечается, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

Как известно, после выборов в Европарламент Лагард предложили назначить на главой Европейского центрального банка. В связи с этим она решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ.

Лагард стала первой женщиной, которая возглавила МВФ (с 2011 года - ред.). В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, МВФ, банк, Лагард
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь