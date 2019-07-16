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Глава МВД Италии заявил, что его хотели убить украинцы

Комментариев: 10
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся "украинской группой" покушении на него.
Изъятая ракета класса "воздух-воздух"
Изъятая ракета класса "воздух-воздух"
eurointegration.com.ua

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группа". Об этом сообщает Аnsa.

"Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал оружия ", - заявил Сальвини, говоря о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы.

"Я думаю, что я никогда не делал ничего плохого украинцам...Я не знаю ни одного неонациста. И я счастлив, когда они ловят неонацистов, прокомунистов или кого-нибудь еще", - добавил он.

Ранее сообщалось, что у воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету. Правоохранители изъяли боевую ракету класса "воздух-воздух".

Напомним, в Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе. Правоохранители изъяли автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

 

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Теги: Италия, МВД, ракета, украинцы, полиция, покушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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birtov1990    16.07.2019, 21:50
Оценка:  0
birtov1990
ВыВсеВрети 16.07.2019, 21:27
В России нацисты не ходят факельными шествиями, если они и есть , то сидят в глубоком подполье и молчат. Определись какой ты нации, то ты русский, то украинец.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:35
Оценка:  0
ВыВсеВрети
и все имена украинские!...))))))))
Mil-Insider    16.07.2019, 20:58
Оценка:  +1
Mil-Insider
бреше як і путін….;-)
Lyonya-Space    16.07.2019, 20:52
Оценка:  +1
Lyonya-Space
По ходу, это заявил друг-приятель Сильвио Берлусконі, он же друг-приятель раша-мафиози Пути!
Ничего удивительного, семья поддерживает семью!
Yaha_27    16.07.2019, 20:30
Оценка:  +1
Yaha_27
Так я не понял, вчерашняя новость о том что арсенал был обнаружен у уродов итальянских которые ВОЕВАЛИ НА СТОРОНЕ сепаров?
Вспышка_Справа    16.07.2019, 20:39
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
Выяснилось, что они воевали на стороне ВСУ. Как и неонацист снайпер швед и многие другие.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:29
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
нужно использовать с пользой для себя, цыгане одним словом!...
Paul_Knox    16.07.2019, 19:59
Оценка:  +1
Paul_Knox
Уже сделала, падла ты такая. Ты нас в нацисты записал, будучи сам потомком фашистов. Нацисты - это кaцaтье, это у них в лишних хромосомах прописано.
birtov1990    16.07.2019, 20:20
Оценка:  -1
birtov1990
Paul_Knox
Имбецил шароварный! А факельные шествия и цыганские погромы видно у вас добрые самаритяне устраивают.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:27
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
соска, ты еще и олигофрен, ты посмотри шествия у нас на росии!...)))))))
проблема с глазами?...))))) прокладки меняй чаще!...))))))
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