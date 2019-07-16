Глава МВД Италии заявил, что его хотели убить украинцы

Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся "украинской группой" покушении на него.

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группа". Об этом сообщает Аnsa.

"Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал оружия ", - заявил Сальвини, говоря о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы.

"Я думаю, что я никогда не делал ничего плохого украинцам...Я не знаю ни одного неонациста. И я счастлив, когда они ловят неонацистов, прокомунистов или кого-нибудь еще", - добавил он.

Ранее сообщалось, что у воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету. Правоохранители изъяли боевую ракету класса "воздух-воздух".

Напомним, в Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе. Правоохранители изъяли автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

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