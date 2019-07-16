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В Барселоне мужчина спрятал полкило кокаина под париком

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Странный внешний вид мужчины и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными правоохранителями.
Изъятый кокаин оценили в 30 тысяч евро
Изъятый кокаин оценили в 30 тысяч евро
Policia Nacional

Сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина. Об этом сообщает La Vanguardia во вторник, 16 июля.

Отмечается, что поверх огромного парика мужчина надел еще и шляпу. Его странный внешний вид и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными правоохранителями.

При проверке был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого более 30 тысяч евро.

Известно, что мужчине 65 лет и он родом из Колумбии. В Барселону он прибыл из Боготы.

Напомним, у жителя Харькова изъяли партию наркотиков на границе. Он пытался переправить в Россию восемь килограммов канабиса.

Также в Днепропетровской области изъяли склад наркотиков – метамфетамина, метадона, кокаина и каннабиса. Фигурант дела отправлял "заказы" по всей Украине.

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Теги: наркотики, Испания, Колумбия, Барселона, аэропорт, кокаин, наркоторговля, парик
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Источник: korrespondent.net

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