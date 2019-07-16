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Полиция Италии опровергла слова министра МВД о "покушении украинцев"

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Правоохранители не нашл доказательств об "украинской группе", хотевшей убить вице-премьера Италии.
Маттео Сальвини
Маттео Сальвини
acmilanfan.ru

Следственные органы Италии не нашли подтверждений информации о том, что некая украинская группа угрожала жизни министра внутренних дел и вице-премьера Маттео Сальвини. Об этом сообщает издание La Stampa.

По данным издания, расследование, которое привело к обнаружению арсенала оружия в Италии, началось с информации, полученной от бывшего секретного агента КГБ, который сообщил о подготовке террористического акта против Сальвини некими украинскими националистами.

"Однако, полиция не нашла никаких доказательств этой информации, но было решено следить за деятельностью некоторых итальянцев, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе", - пишет издание.

Именно после этой слежки были обнаружены контакты между одним из боевиков и экспертом по оружию, который предложил покупку от имени третьей стороны.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook также сообщил, что не получил от представителей соответствующих структур подтверждения существования такой группы украинских граждан.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группа".

Ранее сообщалось, что у воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету. Правоохранители изъяли боевую ракету класса "воздух-воздух".

Напомним, в Италии изъят арсенал оружия у радикалов, воевавших на Донбассе. Правоохранители изъяли автоматические штурмовые винтовки последнего поколения и нацистскую символику.

 

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Теги: Италия, МВД, покушения, украинцы, полиция, покушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LoveFreedom    16.07.2019, 22:08
Оценка:  0
LoveFreedom
блин опять у кацапов облом)
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