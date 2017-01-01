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Главой Бундесвера станет Крамп-Карренбауэр

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Ранее Крамп-Карренбауэр сменила во главе Христианско-демократический союз канцлера Ангелу Меркель.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - протеже Ангелы Меркель
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - протеже Ангелы Меркель
Getty Images


Вооруженные силы Германии возглавит лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает издание Welt.

16 июля нынешнего министра обороны страны Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии.

Ранее Крамп-Карренбауэр сменила во главе ХДС федерального канцлера Ангелу Меркель.

Напомним, с 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в Европейский парламент.

По их итогам лидеры ЕС согласовывали кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента и на должность главы Еврокомиссии выдвинули 60-летнюю фон дер Ляйен.

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Теги: Минобороны, Германия, Бундестаг
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Источник: korrespondent.net

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