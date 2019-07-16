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Магазинам Саудовской Аравии разрешили работать во время молитв

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Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00.
В Саудовской Аравии разрешили магазинам работать во время молитв
В Саудовской Аравии разрешили магазинам работать во время молитв
pixabay.com

Саудовская Аравия отменяет практику, при которой бизнес вынуждали останавливать работу несколько раз в день во время молитвы, сообщает Bloomberg.
 
Согласно распоряжению правительства, магазинам и ресторанам позволят работать круглосуточно за определенную плату. Ее размер будет определяться Министерством по делам муниципалитетов и сельской местности.

Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.
 
Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00. Выходным во всех заведениях является пятница, когда жители страны посещают традиционную проповедь и молитву в мечетях.

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Теги: Саудовская Аравия, магазины, молитва
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Источник: korrespondent.net

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