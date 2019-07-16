Магазинам Саудовской Аравии разрешили работать во время молитв
Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00.
Саудовская Аравия отменяет практику, при которой бизнес вынуждали останавливать работу несколько раз в день во время молитвы, сообщает Bloomberg.
Согласно распоряжению правительства, магазинам и ресторанам позволят работать круглосуточно за определенную плату. Ее размер будет определяться Министерством по делам муниципалитетов и сельской местности.
Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.
Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.
Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00. Выходным во всех заведениях является пятница, когда жители страны посещают традиционную проповедь и молитву в мечетях.
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