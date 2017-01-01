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Трамп отрицает намерение США сменять режим в Иране

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Президент США сообщил, что в ситуации с Ираном был достигнут прогресс. При этом Трамп не уточнил, какой именно.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters.
 
Глава государства сказал о достигнутом в ситуации с Ираном прогрессе, но не уточнил деталей.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания в Белом доме сообщил, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ракетную программу. "Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится", – ответил Трамп.
 
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимальное давление, поскольку это работает. По его словам, санкции не дают Ирану ускорять развитие ядерной программы. 

Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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