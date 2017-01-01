Трамп отрицает намерение США сменять режим в Иране

Президент США сообщил, что в ситуации с Ираном был достигнут прогресс. При этом Трамп не уточнил, какой именно.



Американский президент Дональд Трамп доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает

Американский президент Дональд Трамп доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters

Глава государства сказал о достигнутом в ситуации с Ираном прогрессе, но не уточнил деталей.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания в Белом доме сообщил, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ракетную программу. "Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится", – ответил Трамп.







Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимальное давление, поскольку это работает. По его словам, санкции не дают Ирану ускорять развитие ядерной программы.Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана

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