В Канаде разбился гидросамолет: погибли три человека

В восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек.

При крушении гидросамолета в Канаде погибли три человека dreamstime.com



В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести, сообщает телеканал

В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести, сообщает телеканал CTV News

По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.



В ночь на 15 июля самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.

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