Около 50 человек погибли из-за наводнений в Индии

Наводнение в стране вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья.



В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек, сообщает В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек, сообщает Синьхуа

Стихией было нарушено течение жизни более 4,4 млн человек. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 2-3 дня на северо-востоке страны также ожидаются относительно сильные дожди.

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