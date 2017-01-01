Конгресс осудил Трампа за расистские высказывания

Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию с осуждением расистских высказываний президента США.



Палата представителей США приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию, сообщает Палата представителей США приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию, сообщает Reuters

Резолюция была принята большинство голосов. "За" проголосовали 240 законодателей, "против" выступили 187 конгрессменов. Лишь четверо членов Республиканской партии, которую представляет Трамп, проголосовали за эту резолюцию.





Президенту США запретили блокировать пользователей в Twitter Напомним, ранее Трамп раскритиковал женщин из Демократической партии за то, что они дают советы по управлению страной.

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