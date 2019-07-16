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В НАТО случайно раскрыли места дислокации ядерного оружия

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Доклад комитета Альянса с секретной информацией оперативно удалили из Сети, однако, позже он всплыл в прессе.
В НАТО случайно рассекретили места размещения ядерного оружия
В НАТО случайно рассекретили места размещения ядерного оружия

Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников был опубликован в апреле, но после удален. В этом докладе упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе, сообщает газета.

Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen во вторник. В нем отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, B"uchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, в которой уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО".

"Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он. Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен многим.

Напомним, в конце прошлого года в НАТО заявляли, что не планируют размещать ядерное оружие в Европе.

Как сообщалось, в прошлом году фитнес-приложение случайно рассекретило несколько армий мира. Позже в США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией.

 

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Теги: Европа, США, НАТО, ядерное оружие
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Источник: korrespondent.net

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