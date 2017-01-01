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В Китае внедорожник сбил семь мотоциклистов

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35-летний водитель не был владельцем автомобиля - он являлся сотрудником автомастерской, которая выполняла ремонт джипа.
Джип сбил мотоциклистов в Китае
Джип сбил мотоциклистов в Китае
кадр из видео

По меньшей мере три человека погибли и еще десять получили ранения в ДТП в среду, 17 июля, утром в китайском городе Чанчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Как сообщила полиция города, внедорожник сбил несколько мотоциклистов и протаранил ряд автомобилей.

В 10:47 по местному времени джип марки Mercedes переехал ограждение и въехал на выделенную полосу для двухколесных транспортных средств, где сбил по меньшей мере семь мотоциклистов. После этого внедорожник выехал на перекресток, где протаранил два легковых автомобиля.

Полиция прибыла на место ДТП и задержала мужчину, находившегося за рулем внедорожника. Он не предпринимал попыток скрыться. Как установили правоохранительные органы, 35-летний водитель не был владельцем автомобиля - он являлся сотрудником автомастерской, которая выполняла ремонт внедорожника.

Информации о состоянии и характере травм десяти пострадавших не приводится.

Напомним, ранее в Токио автомобиль влетел в толпу детей. В результате инцидента в больницу попали 13 человек.

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В Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов: есть жертвы

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Теги: ДТП, Китай, мотоциклы, авария, Джип
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Источник: korrespondent.net

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