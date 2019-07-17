Подаренное Украине оборудование простаивает на складах - Минобороны Канады

“Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах”, - сказал Саджан.

Он считает, что вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

“Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план”, - отметил министр.

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

“После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план”, - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Как сообщалось, в июле Канада увеличила число полицейских инструкторов в Украине.