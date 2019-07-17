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Подаренное Украине оборудование простаивает на складах - Минобороны Канады

Комментариев: 1
Министр обороны Канады видел во время визита в Украину подаренное оборудование, которое "пылится в океанских контейнерах”.
Министр обороны Канады Харджит Саджан
Министр обороны Канады Харджит Саджан
Министр обороны Канады Харджит Саджан заявляет, что на украинских складах простаивает полученное от международных союзников военное оборудование. Об этом он сказал в интервью Radio Canada International.
 

“Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах”, - сказал Саджан.

Он считает, что вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

“Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план”, - отметил министр.

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

“После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план”, - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Как сообщалось, в июле Канада увеличила число полицейских инструкторов в Украине.

 

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Теги: Украина, армия и вооружение, Канада, оборудование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tulchanin    17.07.2019, 11:23
Оценка:  0
tulchanin
Ну просто ещё не нашли кому его перепродать, по тихому. И вообще, нефиг по чужим складам лазить, разглядывать. =))))
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