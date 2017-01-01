Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вашингтон не продаст Анкаре истребители F-35 - СМИ

Комментариев: 0
Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.
Трамп решил оставить Турцию без истребителей F-35
Трамп решил оставить Турцию без истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию "крайне сложной" и "несправедливой", и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями.

По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Ранее сообщалось, что 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, Дональд Трамп, самолеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь