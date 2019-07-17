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Частично восстановлена работа системы навигации Galileo

Комментариев: 1
Точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям навигационной спутниковой системы неизвестны.
Проблема системы Galileo связана с комплексом точного времени в Италии
Проблема системы Galileo связана с комплексом точного времени в Италии
ESA
Центр услуг системы вропейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщил в среду, 17 июля, что часть наземной инфраструктуры системы восстановила работу,.
 
При этом точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям системы Galileo пока неизвестны, отмечается в сообщении.
 
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Подробно об украинском участии в материале Замена GPS: Украина в спутниковой системе Galileo.

 

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

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Теги: спутник, спутники, спутник связи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    17.07.2019, 11:31
Оценка:  0
Woodbrother
Заберите из италии всю инфраструктуру иначе удачи этой системе не видать. Попали под внешнее управление итальянские чиновнички подсели на крюючек дешевого рассейского газа. На том италия и закончилась.
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