Родные погибших рейса MH17 обратились к России

Ровно пять лет назад над Донбассом был сбит пассажирский лайнер с 298 людьми на борту.

В пятую годовщину крушения рейса МН17 малазийских авиалиний на Донбассе родственники погибших пассажиров из Малайзии, Нидерландов и Австралии обнародовали обращение к России, пишет Новая газета в среду, 17 июля.

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых. Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно...Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена", - говорится в обращении.

Родственники погибших призывают российские власти: "Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман".

В обращении отмечается, что Россия не только не признала причастность к крушению рейса MH17, а и распространяла сфабрикованные и противоречивые объяснения случившегося.

"Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", - говорится в общ=ращении.

Родственники погибших надеются, что правда и виновные в гибели MH17 будут установлены судом.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Согласно результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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