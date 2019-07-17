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Родные погибших рейса MH17 обратились к России

Комментариев: 8
Ровно пять лет назад над Донбассом был сбит пассажирский лайнер с 298 людьми на борту.
С момента крушения МН17 прошло пять лет
С момента крушения МН17 прошло пять лет
AP

В пятую годовщину крушения рейса МН17 малазийских авиалиний на Донбассе родственники погибших пассажиров из Малайзии, Нидерландов и Австралии обнародовали обращение к России, пишет Новая газета в среду, 17 июля. 

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых. Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно...Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена", - говорится в обращении.

Родственники погибших призывают российские власти: "Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман".

В обращении отмечается, что Россия не только не признала причастность к крушению рейса MH17, а и распространяла сфабрикованные и противоречивые объяснения случившегося.

"Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", - говорится в общ=ращении.

Родственники погибших надеются, что правда и виновные в гибели MH17 будут установлены судом.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Согласно результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

 

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Теги: Россия, родственники, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    17.07.2019, 13:28
Оценка:  -3
fkrfyfan
А чего к украине не обращаетесь?
dinops    17.07.2019, 13:03
Оценка:  -3
dinops
Почему к России? Забили на Домбасом
WTF2wtf    17.07.2019, 13:30
Оценка:  +2
WTF2wtf
Сбили российские вояки из российского Бука ...
WTF2wtf    17.07.2019, 13:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
И никакой рядовой российский вояка или прапор не принимает таких решений, не отправляет в чужую страну российские тяжелые вооружения - только высшее руководство россии ...
Хитрый-Лис    17.07.2019, 13:31
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
А ну да к нАроду Донбасса нужно біло обратится
GROGG    17.07.2019, 12:55
Оценка:  0
GROGG
Был только что на этом митинге на месте падения. Правды мы так никогда и не узнаем. Видимо, она никому не выгодна. Первые будут обвинять вторых, вторые же, в свою очередь, будут обвинять первых.
WTF2wtf    17.07.2019, 13:31
Оценка:  0
WTF2wtf
На месте падения?
На оккупированном россией Донбассе???
WTF2wtf    17.07.2019, 13:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Само собой сами оккупанты не признают своих преступлений ...
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