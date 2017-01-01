В странах Южной Азии более 100 человек стали жертвами наводнений

Сильные дожди вызвали наводнения, которые затопили тысячи населенных пунктов в Индии, Напале и Бангладеш.

В Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более 100 человек. Об этом накануне сообщило издание Stormnews.

Так, в Непале жертвами стихии уже стали 69 человек, еще 31 пропал без вести. Также известно о 38 пострадавших и 3366 спасенных.

В Индии погибли по меньшей мере 45 человек: 25 в штате Бихар, 15 в Ассаме и пять в Мизораме. Подтоплены несколько тысяч населенных пунктов. Пострадали более 3 миллионов жителей

В Бангладеш дожди затопили сотни населенных пунктов. Число пострадавших оценивается в 1,1 млн человек. Информация о жертвах уточняется, пока известно о двух пропавших без вести.

Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее на этой неделе сообщалось о сильном наводнении в Испании. Потоки воды смывали автомобили с дороги, один человек погиб.

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