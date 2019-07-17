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МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории с визами

Комментариев: 2
МИД РФ отказал в выдаче виз нескольким десяткам преподавателям Англо-американской школы.
Между Россией и США вспыхнул скандал из-за виз учителям
Между Россией и США вспыхнул скандал из-за виз учителям
Скриншот из видео

МИД России обвинил во лжи американское посольство, сообщившее об отказе в выдаче российских виз учителям англо-американской школы в Москве. Как пишет в среду, 17 июля, Интерфакс, в МИД РФ заявили, что американская сторона скрывает часть обстоятельств этой истории.

По версии МИД, учителя американской школы в Москве долгое время ездили в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами при том, что школа работает как коммерческое предприятие.

"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", - заявили в Москве.

Там настаивают, что в течение многих лет просили американскую сторону привести в соответствие статус школы и визы учителей, однако этого сделано не было. 

Накануне издание New York Times написала о том, что МИД РФ отказал в выдаче виз примерно 30 преподавателям Англо-американской школы. В этой школе учится 1,2 тысяч детей из 60 стран, многие из них - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. 

Сегодня эту информацию подтвердило посольство США в Москве. Там выразили надежду на то, что вопрос с визами удастся разрешить к началу учебного года, и призвали не использовать детей в качестве "пешек в дипломатической игре".

Ранее в МИД РФ заявили, что инициатива Конгресса США ввести санкции против инвестирования в экономику России может лишить американских граждан доходов. 

 

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Теги: Россия, США, Визы, скандал, МИД РФ, учитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    17.07.2019, 16:18
Оценка:  -3
fkrfyfan
А пиндосы выдали бы визы учителям и ученикам по диппаспортам?
ВыВсеВрети    17.07.2019, 16:01
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
Ложь, ложь, ложь... Ложь-во спасение, ложь-во искупление вины, ложь-достижение цели, ложь-карьера, благополучие, ордена, квартира.... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой. (цитата из "Рабочих записей" Шукшина В.М. 1969г.)
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