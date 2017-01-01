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Истребитель США совершил аварийную посадку в Польше

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Причиной инцидента стала птица, которая попала в двигатель американского самолета F-15 во время взлета.
F-15 вскоре смог подняться в воздух
F-15 вскоре смог подняться в воздух

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме Повидз в Велькопольском воеводстве. Об этом сообщает польская радиостанция RMF со ссылкой на представителя Главного командования вооруженных сил Польши подполковника Марек Павляк, в среду, 17 июля.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной посадки стала птица, которая попала в двигатель самолета во время взлета.

Утверждается, что посадка была контролируемой. Спустя некоторое время самолет вновь поднялся в воздух.

Накануне на авиабазу Повидз прибыли для участия в маневрах Rapid Forge американские истребители F-35, F-15, а также самолеты-заправщики и транспортники Super Hercules.

Напомним, 4 марта в Мазовецком воеводстве Польши разбился истребитель МиГ-29. Пилоту удалось катапультироваться.

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Теги: Польша, США, авиация, самолет, истребитель, самолеты, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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