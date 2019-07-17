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В Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды

Комментариев: 1
Госгидрография обратилась в посольства стран с требованием изъять из продажи российские карты.
Великобританию и Норвегию просят изъять из продажи карты РФ на украинские воды
Великобританию и Норвегию просят изъять из продажи карты РФ на украинские воды
zik.ua

Госгидрография обратилась в посольства Великобритании и Норвегии с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинские воды из международного оборота, сообщила пресс-служба ведомства.

В Госгидрографии подчеркнули: Россия незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Кроме того, страна-агрессор продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии.

Такие действия России могут привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и к гибели моряков, отметили в ведомстве. Кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны.

Украинская делегация 13 июня на заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила решительный протест против действий РФ и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография уже обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международную гидрографическую организацию и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинском воды из международного оборота.

Ранее французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

 

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Теги: Британия, Украина-Россия, Норвегия, карта, карты, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    17.07.2019, 17:07
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Следующий шаг - продажа игральных карт с изображением областей Украины. ))
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