В Нигерии 12 человек погибли в результате обрушения здания

Спасателям удалось вызволить семь человек из-под обломков разрушенного трехэтажного здания.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще четыре пострадали в Нигерии в результате обрушения здания, состояние которого было оценено экспертами как неудовлетворительное. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную службу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Мы обнаружили 12 тел на месте обрушения здания, еще четыре человека получили травмы, им оказывается помощь в больнице", - приводит телеканал слова ее представителя.

Отмечается, что спасателям удалось вызволить семь человек из-под обломков разрушенного трехэтажного здания, в котором располагались магазины и жилые апартаменты.

В данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены, следователи выясняют детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Молдове обрушился девятиэтажный дом. Жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

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